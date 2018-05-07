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القبض على عاطل بحوزته 50 جرام حشيش بغرض الاتجار في عين شمس

الإثنين 07/مايو/2018 - 02:50 م
القبض على عاطل بحوزته 50 جرام حشيش بغرض الاتجار في عين شمس
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هبة عبد الحفيظ
 
ألقت إدارة مكافحة المخدرات القبض على عاطل بحوزته 50 جرام حشيش بغرض الاتجار في عين شمس.

وردت معلومات لضباط إدارة مكافحة المخدرات مفادها أن المدعو عمرو محمد أحمد سليمان، 37 سنة، عاطل ومقيم ـ دائرة قسم شرطة عين شمس، والمحكوم عليه فى القضية رقم 7870 لسنة 2015م عين شمس "مخدرات" والمقضي فيها بالسجن 10 سنوات بجلسة 17/11/2016م، يزاول نشاطاً غير مشروع في مجال الاتجار بالمواد المخدرة ويتخذ من  دائرة قسم شرطة المرج مكاناً لتجارته غير المشروعة.

بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده أسفرت إحداها عن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة المرج وبحوزته 50 جرام من الحشيش المخدر، و4 فرد خرطوش عيار 12مم وطلقة من ذات العيار، ومبلغ مالي 460 جنيه، وهاتف محمول.

بمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة النارية والمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة.

تحرر عن ذلك المحضر، وتولت النيابة العامة التحقيق.
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