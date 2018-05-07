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رئيس حي الأربعين يقود حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بشوارع السويس (صور)

الإثنين 07/مايو/2018 - 02:56 م
رئيس حي الأربعين يقود حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بشوارع السويس (صور)
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أبوبكر عبد المعز
 
قاد العميد إيهاب سراج الدين رئيس حي الأربعين بمحافظة السويس، اليوم الإثنين، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بشوارع المحافظة الرئيسية وميدان الأربعين، بالتعاون مع قوات الشرطة والجيش وعلى رأسهم العقيد أحمد عبد العال مدير شرطة المرافق بالسويس.

وشملت الحملة إزالة كافة التعديات والإشغالات بالشارع الجيش الرئيسي وميدان الأربعين، وإزالة الباعة الجائلين الذين يؤثرون على الحركة المرورية بالميدان قبل شهر رمضان.


وجاء ذلك بناء على تعليمات اللواء أحمد محمد حامد محافظ السويس، بإزالة كافة الإشغالات والتعديات والخروج على القانون.
رئيس حي الأربعين يقود حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بشوارع السويس (صور)
رئيس حي الأربعين يقود حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بشوارع السويس (صور)
رئيس حي الأربعين يقود حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بشوارع السويس (صور)
رئيس حي الأربعين يقود حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بشوارع السويس (صور)
رئيس حي الأربعين يقود حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بشوارع السويس (صور)
رئيس حي الأربعين يقود حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بشوارع السويس (صور)
رئيس حي الأربعين يقود حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بشوارع السويس (صور)
رئيس حي الأربعين يقود حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بشوارع السويس (صور)
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