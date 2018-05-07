البورصة تخسر 3.3 مليار جنيه في ختام جلسة اليوم

شهدت البورصة تراجعات جماعية كبيرة للمؤشرات في ختام تعاملات جلسة تداولات اليوم الأثنين ، تحت ضغوط بيعية من قبل المستثمرين العرب والأجانب.



وخسر رأس المال السوقي نحو 3.3 مليار جنيه ليصل إلى مستوي 981.2 مليار جنيه مقابل 984.5 مليار جنيه بختام الجلسة الماضية.



وتراجع المؤشر الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.50% ليصل عند مستوى 17523.1 نقطة، وتراجع معه مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "EGX70" بنسبة 0.87% محققا مستوى 870.8 نقطة, تلاه متراجعًا مؤشر "EGX100" الأوسع نطاقاً بنسبة 0.89% محققا مستوى 2260.8 نقطة.



وسجل السوق قيم تداولات بلغت 926.6 مليون جنيه، من خلال تداول 158,5مليون سهم، بتنفيذ 24.6 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 183 شركة مقيدة، ارتفع منها 36 سهمًا، وتراجعت أسعار 98 سهمًا، في حين لم تتغير أسعار 49 سهمًا أخرين.



واتجه صافي تعاملات المصريين وحده نحو الشراء ، مسجلاً 82.6 مليون جنيه، بنسبة استحواذ 73.4% من عمليات البيع والشراء على الأسهم، بينما اتجه صافي تعاملات العرب و الأجانب نحو عمليات البيع، مسجلًا 12.2 مليون جنيه، و 70.4 مليون جنيه على التوالي، بنسبة استحواذ 9.7%، 16.8% من التداولات.



