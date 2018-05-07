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محمد صلاح يفوز بلقب أفضل هدف في نصف نهائي دوري الأبطال

الإثنين 07/مايو/2018 - 02:52 م
محمد صلاح يفوز بلقب أفضل هدف في نصف نهائي دوري الأبطال
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الفجر الرياضي
 

فاز المصري محمد صلاح ، نجم ليفربول الإنجليزي، بجائزة أفضل هدف في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتم اختيار هدف صلاح الأول في شباك روما الإيطالي بالمباراة التى جمعت الفريقين الأسبوع قبل الماضي بملعب "آنفيلد" في "ذهاب" نصف نهائي دورى أبطال أوروبا الأفضل في لقاء انتهى بفوز ليفربول بنتيجة 5 – 2.

وتفوق صلاح على مارسيلو وأسينسيو ثنائي ريال مدريد، ونانيجولان لاعب روما الإيطالى، وجوشوا كيميتش، لاعب بايرن ميونخ الألماني، بعددما حصل على 47% من أصوات الجماهير التى شاركت فى الاستفتاء الذى طرحه الاتحاد الاوروبى لكرة القدم "يويفا".
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