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عشماوي: مصر تستخدم علاقاتها الإفريقية لتسوية أزمة سد النهضة (فيديو)

الإثنين 07/مايو/2018 - 02:50 م
عشماوي: مصر تستخدم علاقاتها الإفريقية لتسوية أزمة سد النهضة (فيديو)
السفير محمد عشماوي
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ندى محمد
 
أكد السفير محمد عشماوي، عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، أن مصر تحاول استخدام علاقاتها الإفريقية لتسوية أزمة سد النهضة، موضحًا أن مصر لديها علاقات استراتيجية قوية مع أوغندا بما سيجعل لها دور مهم في الوساطة لحل المشكلة.

وأضاف في مداخلة هاتفية على فضائية "أون لايف"، اليوم الإثنين، أن العلاقات الأوغندية الإثيوبية جيدة جدًا أيضًا وبالتالي سيكون الأمر سهلاً في توفير أرضية للتفاوض يصل بنا إلى الحل، مشيرًا إلى أن العلاقات الاقتصادية هامة وممتدة منذ زمن طويل ويجري العمل على تطويرها وزيادة التعاون الخاص بها.
المزيد عن: مصر سد النهضة السفير محمد عشماوي التوك شو اخبار مصر إثيوبيا
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