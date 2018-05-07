عقد اجتماع رابطة خريجي جامعة الفيوم









تحت رعاية الأستاذ الدكتور خالد حمزة رئيس جامعة الفيوم شهد الأستاذ الدكتور أشرف عبد الحفيظ نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الاجتماع الدوري الشهري لمجلس إدارة رابطة خريجي الجامعة بحضور أعضاء المجلس من السادة العمداء وأعضاء هيئة التدريس اليوم الإثنين الموافق 7/5/2018 .



