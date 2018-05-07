عقد اجتماع رابطة خريجي جامعة الفيوم
الإثنين 07/مايو/2018 - 02:48 م
تحت رعاية الأستاذ الدكتور خالد حمزة رئيس جامعة الفيوم شهد الأستاذ الدكتور أشرف عبد الحفيظ نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الاجتماع الدوري الشهري لمجلس إدارة رابطة خريجي الجامعة بحضور أعضاء المجلس من السادة العمداء وأعضاء هيئة التدريس اليوم الإثنين الموافق 7/5/2018 .
تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات والمحاور شملت التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لإمكانية آداء فترة الخدمة العامة لخريجي جامعة الفيوم بحيث تكون بالجامعة، بالإضافة إلى مناقشة دراسة الإمكانيات المتاحة لخدمة الخريجين من خلال تقديم دورات تدريبية وبعض الخدمات الصحية لهم وكذلك دراسة إقامة المؤتمر السنوي الأول لخريجي جامعة الفيوم .
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