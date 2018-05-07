ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

محافظ الشرقية يتفقد أعمال تغطية وإقامة حوائط ساندة لرصف المرحلة الأولى من طريق جسر بحر (صور)

الإثنين 07/مايو/2018 - 02:48 م
محافظ الشرقية يتفقد أعمال تغطية وإقامة حوائط ساندة لرصف المرحلة الأولى من طريق جسر بحر (صور)
جانب من الجولة
طباعة
 
تفقد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، أعمال تغطية وإقامة حوائط ساندة لرصف طريق جسر بحر أبو الأخضر المرحلة الأولى، والتي تبدأ من طريق "الزقازيق - أبو حماد" حتى المنسترلي بمسافة 14 كيلو مترًا بتكلفة 80 مليون جنيه ليمثل محورا مروريا جديدا، يساهم في فك الاختناقات المرورية ويربط الزقازيق ومدينتي بلبيس وأبو حماد بمراكز الشمال ويخفف العبء على المسافرين.

وشدد على سرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال التغطية وإقامة الحوائط الساندة تمهيدًا لبدء أعمال الرصف والتنسيق مع رئاسة مركز ومدينة الزقازيق لإزالة كافة المعوقات أمام أعمال التنفيذ لسرعة الانتهاء منه طبقًا للجدول الزمني المحدد.

كما شدد على ضرورة التخطيط الجيد وتحديد المسار المناسب لاتجاه الطريق والعمل على التنسيق بين كافة الجهات المعنية لضمان سرعة تنفيذ المشروع على الوجه الأكمل.

رافق المحافظ مدير مديرية الطرق والمستشار الهندسي للمحافظة ورئيس مركز ومدينة الزقازيق.
محافظ الشرقية يتفقد أعمال تغطية وإقامة حوائط ساندة لرصف المرحلة الأولى من طريق جسر بحر (صور)
محافظ الشرقية يتفقد أعمال تغطية وإقامة حوائط ساندة لرصف المرحلة الأولى من طريق جسر بحر (صور)
محافظ الشرقية يتفقد أعمال تغطية وإقامة حوائط ساندة لرصف المرحلة الأولى من طريق جسر بحر (صور)
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
ما هو الملف الذي تتوقع أن يعطيه السيسي الأولوية في بداية فترته الثانية؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
ليجانيس
-
x
21:00
-
ليفانتي
الدوري البرتغالي الممتاز
بورتو باكوس دي فيريرا
-
x
21:00
-
ريو آفي
دوري أبطال آسيا 2018
الجزيرة - الإمارات
-
x
17:30
-
بیرسبولیس - إيران
السد - قطر
-
x
18:15
-
الأهلي - السعودية
كأس الإتحاد الآسيوي 2018
الجزيرة - الأردن
-
x
18:00
-
الفيصلي - الأردن
كأس مصر
الإسماعيلي
-
x
19:00
-
الزمالك
المباراة الفاصلة في دوري اليد
الأهلي
-
x
18:00
-
الزمالك
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/7/2018 3:10:10 PM