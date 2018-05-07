محافظ الشرقية يتفقد أعمال تغطية وإقامة حوائط ساندة لرصف المرحلة الأولى من طريق جسر بحر (صور)

تفقد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، أعمال تغطية وإقامة حوائط ساندة لرصف طريق جسر بحر أبو الأخضر المرحلة الأولى، والتي تبدأ من طريق "الزقازيق - أبو حماد" حتى المنسترلي بمسافة 14 كيلو مترًا بتكلفة 80 مليون جنيه ليمثل محورا مروريا جديدا، يساهم في فك الاختناقات المرورية ويربط الزقازيق ومدينتي بلبيس وأبو حماد بمراكز الشمال ويخفف العبء على المسافرين.





وشدد على سرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال التغطية وإقامة الحوائط الساندة تمهيدًا لبدء أعمال الرصف والتنسيق مع رئاسة مركز ومدينة الزقازيق لإزالة كافة المعوقات أمام أعمال التنفيذ لسرعة الانتهاء منه طبقًا للجدول الزمني المحدد.





كما شدد على ضرورة التخطيط الجيد وتحديد المسار المناسب لاتجاه الطريق والعمل على التنسيق بين كافة الجهات المعنية لضمان سرعة تنفيذ المشروع على الوجه الأكمل.





رافق المحافظ مدير مديرية الطرق والمستشار الهندسي للمحافظة ورئيس مركز ومدينة الزقازيق.