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الكرملين: ميركل أول زائرة دولية لبوتين في ولايته الرابعة

الإثنين 07/مايو/2018 - 01:35 م
الكرملين: ميركل أول زائرة دولية لبوتين في ولايته الرابعة
بوتين وميركل
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وكالات
 

كشف الكرملين النقاب عن أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ستكون أول مسؤول دولي يزور روسيا بعد قسم الرئيس فلاديمير بوتين اليمين الدستورية اليوم وتوليه منصب الرئاسة لولاية رابعة.

 

وقال يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية للصحفيين، إن المستشارة الألمانية ميركل ستزور سوتشي يوم 18 مايو الجاري، وستجري محادثات مع الرئيس الروسي بوتين.

 

وأعلن أوشاكوف: "ميركل ستأتي إلينا"، موضحا أن زيارتها ستجرى يوم 18 الجاري.

 

كما كشف أوشاكوف أن برنامج لقاءات الرئيس بوتين بعد قسمه اليمين الدستورية،.

يتضمن زيارة للنمسا يوم 5 يونيو القادم.

 

وقال أوشاكوف "سنتوجه إلى النمسا في اليوم الخامس من الشهر المقبل".

 

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