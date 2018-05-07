الدفاع المدني يقدم عرضًا لنغمات صفارات الإنذار ومدلولاتها





قدَّمت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الإثنين، تعريفًا بنغمات صفارات الإنذار ومدلولاتها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر).





جاء ذلك بمناسبة تجربة نغمات الصفارات في الساعة الحادية من ظهر يوم الخميس المقبل، في مدينة الرياض ومحافظتي الخرج والدرعية والمنطقة الشرقية بكامل محافظاتها.





وأوضحت المديرية، أن النغمة الأولى تدل على التحذير، وهي نغمة (ثابتة متقطعة) تستمر دقيقة واحدة، وتدل على الإنذار من قرب وقوع الخطر.





وأضافت أن النغمة الثانية "مموجة"، وتدل على وقوع الخطر فعلًا، وتستمر دقيقة واحدة.





وأشارت المديرية، إلى أن النغمة الثالثة "مستمرة" لمدة دقيقة واحدة، وتدل على زوال الخطر.



