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"التحكم في الإشعارات".. ميزة جديدة لـ"اليوتيوب"

الإثنين 07/مايو/2018 - 01:32 م
التحكم في الإشعارات.. ميزة جديدة لـاليوتيوب
ارشيفية
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أتاح موقع "يوتيوب" لمستخدميه، تطبيقا جديدا يمكنهم من التحكم والعثور علي جميع الإشعارات بسهولة، وذلك في إطار محاولاتها لتقديم خدمات أفضل، بالإضافة لإتاحة خاصسة التمرير السريع لإزالة الفيديو من قوائم التشغيل التي أنشأها المستخدم.

وتعمل المزايا الجديدة على توفير خدمة أفضل للمستخدمين عن طريق تسهيل الحصول على الاشعارات، مع بروزها بصفة دورية في أيقونة الإشعارات الموجودة في الواجهة الرئيسية للتطبيق، مع إمكانية حذف مقاطع الفيديو التي تم استهلاكها أو لعدم الاحتياج إليها مرة أخرى بسرعة.


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