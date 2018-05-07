كل أهداف المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي في الدوري المصري (فيديو)
الإثنين 07/مايو/2018 - 01:20 م
محمد مرعي
خطف النجم المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الأضواء في موسمه الأول مع القلعة الحمراء ونجح في اعتلاء صدارة هدافي الدوري المصري الممتاز بتسجيله لـ18 هدف بالبطولة .
وتخطى النجم المغربي رقم الأنجولي "فلافيو" مهاجم القلعة الحمراء السابق كأكثر لاعب أجنبي سجل للأهداف في موسم واحد في الدوري العام بعد تسجيله 18 هدف مع فريقه، ليتخطي رقم "فلافيو" الذي سجل 17 هدف في موسم 2006-2007.
وأصبح أزارو أكثر لاعب أجنبي تسجيلا للأهداف في تاريخ المسابقة في موسم واحد متفوقا على النيجيري جون أوتاكا لاعب الإسماعيلي السابق والذي نال لقب هداف موسم 1999-2000 برصيد 17هدفًا و الأنجولي أمادو فلافيو مهاجم الأهلي السابق والذي حقق لقب هداف الدوري برصيد 17 هدفًا موسم 2006-2007 .
أرقام أزارو مع الأهلي بالدوري هذا الموسم:
18 هدف
0 هاتريك
10 أندية هز شباكهم
2 هدف بالرأس
11 أهداف بالقدم اليمنى
5 أهداف بالقدم اليسرى
2 ركلات جزاء
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