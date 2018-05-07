كل أهداف المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي في الدوري المصري (فيديو)

خطف النجم المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الأضواء في موسمه الأول مع القلعة الحمراء ونجح في اعتلاء صدارة هدافي الدوري المصري الممتاز بتسجيله لـ18 هدف بالبطولة .





وتخطى النجم المغربي رقم الأنجولي "فلافيو" مهاجم القلعة الحمراء السابق كأكثر لاعب أجنبي سجل للأهداف في موسم واحد في الدوري العام بعد تسجيله 18 هدف مع فريقه ، ليتخطي رقم "فلافيو" الذي سجل 17 هدف في موسم 2006-2007.



