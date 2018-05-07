عاجل.. البرلمان يحسم موقف "أوبر وكريم" ويحدد 30 مليون جنيه للترخيص

حسم مجلس النواب، في جلسته العامة، اليوم الاثنين، الفقرة الأولى من المادة الخامسة، بمشروع قانون تنظيم خدمات النقل باستخدام تكنولوجيا المعلومات "أوبر وكريم"، والتي تحدد رسوم ترخيص الشركات العاملة بمجال النقل بمبلغ عشرة ملايين جنيه سنويا بحد أقصى، على مدار خمس سنوات.



وكان نص الفقرة الأولى من المادة الخامسة قبل تعديلها: "يحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص وبعد العرض على مجلس الوزراء، عدد تراخيص التشغيل وفئات رسوم الترخيص في ضوء عدد المركبات العاملة مع الشركة وذلك بحد أقصى عشرة ملايين جنيه، على أن تسدد نقدًا أو بأي وسيلة أخرى تقرر في هذا الشأن.



ورفض أمس عدد من النواب في مقدمتهم الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، ذلك النص، مؤكدين أن مبلغ عشرة ملايين جنيه، رقم كبير خاصة وأنه يسدد سنويا على مدار خمس سنوات، مقابل الحصول على الترخيص الذي يمنح مرة واحدة.



واووافق المجلس على تحديد مبلغ 30 مليون جنيه كحد أقصى للترخيص، في كامل مدة الترخيص وهي خمس سنوات، على أن تسدد نسبة 25٪ منها عند التعاقد، والباقي يجري سداده بنظام التقسيط طوال فترة الترخيص وهي خمس سنوات.





