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مستشار صندوق النقد الدولي في ضيافة محمد الباز.. الليلة

الإثنين 07/مايو/2018 - 01:31 م
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الفجر الفني
 
يستضيف الإعلامي محمد الباز مقدم برنامج 90 دقيقة بقناة المحور الفضائية، الدكتور فخرى الفقى مستشار صندوق النقد الدولى الأسبق، في حلقة خاصة عن الموازنة العامة لمصر للعام المالى الجديد وكذلك قراءة في نتائج وتوصيات مؤتمر النمو الشامل وخلق فرص العمل، في الساعة الثامنة مساء اليوم الثلاثاء.

ويكشف مستشار صندوق النقد الدولى الأسبق كيف تحسن الاقتصاد المصرى على مدار السنوات الخمس الماضية، وأهم المؤشرات والنتائج الإيجابية التي حققتها مصر بعد قرض صندوق النقد الدولى، كما يكشف خطوات تحسن نتائج الاحتياطى النقدى المصرى.

ويشرح مستشار صندوق النقد الدولى الأسبق بالخطوات كيف تسد الحكومة العجز في الموازنة العامة للدولة وما حقيقة تحقيق الحكومة فائضا لأول مرة في الموازنة وماذا يعنى ذلك اقتصاديا، كما يقدم تحليل وقراءة فيما تعلنه كبرى المؤسسات الاقتصادية في العالم عن الاقتصاد في مصر.

ويجيب مستشار صندوق النقد الدولى الأسبق عن الأسئلة الشائكة التي تشغل الرأى العام المصرى على مدى الفترة الأخيرة ومنها هل ستزيد الأسعار الفترة المقبل؟ هل ستفرض الدولة رسوم وضرائب جديدة على السلع والخدمات؟ كيف تسد الحكومة العجز في الموازنة؟ هل مصر تسير بخطى جيدة في سداد ديونها؟ هل حققت الإجراءات الاقتصادية الصعبة نتائجها المطلوبة؟ ماذا ينقص الاقتصاد المصرى؟

كما يكشف مستشار صندوق النقد الدولى الأسبق حقيقة انخفاض الدولار وحجم الاستثمارات الأجنبية.
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