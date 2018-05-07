"الزراعة": الأسعار لن تزيد بعد تقليص مساحات الأرز (فيديو)



وأكد عبد الدايم، خلال حواره ببرنامج "صباح الورد" مع الإعلامية مها بهنسي، المُذاع على قناة "TEN"، أن تقليص مساحات الأرز المنزرعة لن يؤثر على توافر الأرز بالسوق، ولن يؤثر أيضا على سعره، لافتا إلى أن وزارة التموين تمتلك مخزون استراتيجي كبير من الأرز.



وتابع: "لازم الناس تكون عارفة إن شاء الله مفيش أزمة ولا ارتفاع في سعر الأزر الفترة المقبلة نتيجة تقليص المساحات المزروعة".



قال الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الأرز من الأكلات الأساسية على مائدة الأسرة المصرية، ولذلك تعمل الدولة على توفيره بشكل يكفي حاجة السوق، مع الحفاظ على ثبات سعره.