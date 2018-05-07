"البرلمان" يوافق نهائيا على مشروع قانون "أوبر وكريم"

وافق الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان خلال الجلسة العامة المُنعقدة، اليوم الإثنين، على تعديل المادة "5" من قانون خدمات تكنولوجيا النقل البري بتكنولوجيا المعلومات "أوبر وكريم"، حيث نصت المادة على سداد رسوم التراخيص بواقع 30 مليون جنيه على مدار 5 سنوات على أن يتم دفع 25% في بداية الترخيص والباقي في جدول زمني تحدده اللائحة التنفيذية، بحيث يتم سداده بنظام التقسيط طوال فترة الترخيص وهى خمس سنوات.





وكان نص الفقرة الأولى من المادة الخامسة قبل تعديلها: "يحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص وبعد العرض على مجلس الوزراء، عدد تراخيص التشغيل وفئات رسوم الترخيص في ضوء عدد المركبات العاملة مع الشركة وذلك بحد أقصى عشرة ملايين جنيه، على أن تسدد نقدا أو بأي وسيلة أخرى تقرر في هذا الشأن".



