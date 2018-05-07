جربي الماسكات المزدوجة لعناية فائقة بالبشرة

تحتاج البشرة في الصيف للعناية بها بخلاف الشتاء، للحصول عليها مشدودة، فنقدم لكِ عزيزتي اليوم معلومات عدة عن أهمية الماسكات المزدوجة لبشرة صحية ومتألقة:-





الماسكات المزدوجة هي تكملة فعالة جداً لروتين العناية بالبشرة، وذلك لتلبية احتياجاتها ومدّها بالحيوية والنشاط عند الحاجة، مثلاً، يسبّب التوتّر لغالبية النساء رد فعل مقلقاً لبشرتهن.





كما اقترح الخبراء عليك تطبيق ماسكات متعدّدة على بشرتك في الوقت نفسه، كطريقة رائعة للعناية المكثفة بالبشرة والتعامل مع مشكلاتها الكثيرة والمتعددة، وذلك بدلاً من إهدار الوقت وبذل الجهد في تطبيق قناع تلو الآخر وفي أوقات مختلفة.





وإليكِ المزيج المثالي لبشرة أكثر جمالًا:-





- لشد البشرة ومعالجة جفافها: استخدمي الماسكات التي تحتوي على مضادات الأكسدة الطبيعية وحمض الهيالورونيك وماء الورد ومكونات مرطبة.





- لمعالجة فرط إفراز الدهون والزيوت في البشرة والتخلص من البثور: اعتمدي في البداية الماسكات التي تحتوي على زيت بذرة العنب أو البابونج أو زيت بذور الكتان، من ثم أتبعيها بماسك الطين أو الفحم أو حمض الساليسيليك، فهي الأفضل لهذه الأنواع من مشاكل البشرة.





- لمعالجة فرط تصبّغ البشرة: استخدمي الماسكات المخصصة لتجديد البشرة، وتعزيز خلايا الجلد، فهي مثالية جداً.





- للتخلص من بهتان البشرة والخطوط الدقيقة عليها: اعتمدي ماسكات التقشير، فهي الأفضل لمثل هذه المشاكل، فضلاً عن أنها تضفي الإشراقة على البشرة وتعزز من مرونتها وتساهم في شدها وجعلها أكثر امتلاءً. مع ضرورة الإشارة الى أن الفيتامين (ج) يجب أن يكون على رأس القائمة في هذه الماسكات.





- لمعالجة المسامات الواسعة: طبقي الماسكات المرطّبة، من ثم أتبعيها بماسكات الطين وشد المسامات، كما بإمكانك تنظيف المسامات وشدها بمكونات مثل الزيوت الأساسية الطبيعية ومضادات الأكسدة.



