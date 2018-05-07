أريستون ثيرمو تفتتح مصنعًا جديداً في البحرين

أعرب وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني عن ترحيب مملكة البحرين بالمشاريع والاستثمارات المختلفة سواء الإقليمية أو العالمية، وتقديم كافة التسهيلات التي من شانها ضمان سلاسة عملها ضمن البيئة الصناعية الصديقة والمميزات التي توفرها لهم على أرض مملكة البحرين. جاء ذلك خلال حفل افتتاح مصنع أريستون ثيرمو والذي أقيم برعاية الوزير صباح اليوم في منطقة البحرين العالمية للاستثمار BIIP، وبحضور السيد دومينيكو بيلاتو Domenico Bellato سفير جمهورية إيطاليا لدى مملكة البحرين والدكتور كارلو أندريتيني مدير التطوير الدولي لشركة اريستون ثيرمو.





وبهذه المناسبة قال وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني: "يسرنا ان نرحب بمصنع أريستون ثيرمو في مملكة البحرين، فاختيارها لمنطقة البحرين العالمية للاستثمار دليل على جودة الموقع والمزايا التنافسية التي تقدمها مملكة البحرين للشركات العالمية". وأضاف الوزير: "أن هذا المشروع مهماً للبحرين كونه يحقق العديد من الأهداف الرئيسية والتي من أهمها تأكيد مكانة البحرين الاقتصادية والنمو المتواصل والتنوع الذي تشهده في قطاع الصناعة وجذبها للعديد من المشاريع العالمية الكبرى، وما يعكسه ذلك من خلق فرص عمل عديدة للبحرينيين في مجالات الهندسة والأعمال وغيرها، وسوف تبذل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة كل ما في وسعها لتوفير الدعم المناسب لتسهيل عمل ونجاح الشركة". وفق صحيفة "أخبار الخليج"





وفي تصريح إلى خالد بن عمرو الرميحي الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية بهذه المناسبة قال فيه: "يعتبر المصنع الجديد لشركة أريستون ثيرمو إضافة نوعية لمنطقة البحرين العالمية للاستثمار، حيث يعكس تدشين هذا المصنع الإمكانيات الكبرى والمزايا التنافسية المتاحة لقطاع التصنيع في مملكة البحرين، وهو ما من شأنه أن يعزز من مكانة المملكة كوجهة مثالية لتلبية النمو المتزايد في المنطقة". وأضاف الرميحي قائلاً: "من خلال جولتنا العام الماضي في إيطاليا فقد أدهشني مدى الاهتمام الذي تبديه الشركات هناك تجاه الفرص المتاحة في دول مجلس التعاون الخليجي، لذا فإنه من دواعي سروري أن أرحب بـشركة "أريستون ثيرمو" في المنطقة".





ومن جانبه قال الدكتور كارلو أندريتيني مدير التطوير الدولي بشركة أريستون ثيرمو "مع هذا الموقع الجديد نهدف إلى تعزيز وجودنا في هذا المجال حيث تتصدر العلامة التجارية أريستون المشهد لسنوات عديدة. وان البقاء بالقرب من أهم الأسواق هي ركيزة أساسية في استراتيجية النمو الخاصة بمجموعتنا، والتي تتيح لنا الاستجابة بشكل أفضل وفوري للاحتياجات الخاصة لعملائنا". وتقدر مساحة المصنع بحوالي 7,000 متر مربع، وتصل طاقته الإنتاجية السنوية إلى 250,000 سخان ماء كهربائي، ويعمل في المصنع نحو 50 عاملاً. وسيقوم المصنع بتصنيع سخانات مياه كهربائية تحمل العلامة التجارية "أريستون" والتي سيتم تسويقها بشكل رئيسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما سيكون موقع الإنتاج الجديد في البحرين متماشياً مع النموذج المستدام للمجموعة، ومصمم بشكل مبتكر وصديق للبيئة.



