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مصرع طفل إثر نشوب حريق بمنزله في السويس

الإثنين 07/مايو/2018 - 01:25 م
مصرع طفل إثر نشوب حريق بمنزله في السويس
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أبوبكر عبد المعز
 
لقى طفل مصرعه، اليوم الإثنين، إثر نشوب حريق بمنزله بمنطقة الهيشة بمحافظة السويس، وقامت قوات الحماية المدنية بإخماد النيران بالمنزل المكون من طابق واحد.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى السويس العام، وانتقلت النيابة إلى المنزل لمعاينة الحريق.

كان اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس، تلقي إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ بنشوب حريق بمنزل مكون من دور بمنطقة الهيشة.

وأكدت معاينة الشرطة لموقع الحادث، أن المعلومات الأولية تؤكد أن سبب الحريق ماس كهربائي، وأن عائلة كانت تقيم بالمنزل وأن الطفل محمود سالم رمضان محمد 15 سنة أحد أفرادها لقي مصرعه.
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