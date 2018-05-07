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"جمارك سفاجا" تضبط 6 محاولات تهرب جمركي (صور)

الإثنين 07/مايو/2018 - 01:24 م
جمارك سفاجا تضبط 6 محاولات تهرب جمركي (صور)
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محمد طه
 
تمكنت الإدارة العامة لجمارك سفاجا برئاسة مدحت رجب مدير عام جمارك سفاجا بالإشتراك مع إدارة الأمن الجمركى ومباحث ميناء سفاجا، من ضبط 6 محاولات تهرب جمركى لكمية من المستلزمات الطبية ومستحضرات وأدوات التجميل بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من ميناء ضبا السعودي، تم ضبط كمية من المستلزمات الطبية ومستحضرات وأدوات التجميل منها كرياتين وبروتين للشعر وأقلام كحل وكمية من عسل النحل مخفاة داخل الأمتعة الشخصية الخاصة بعدة ركاب مصريين قادمين من الخارج.

وبلغ إجمالي التعويضات المستحقة 319 ألفًا و278 جنيهًا، وتم تحرير المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.
"جمارك سفاجا" تضبط 6 محاولات تهرب جمركي (صور)
"جمارك سفاجا" تضبط 6 محاولات تهرب جمركي (صور)
"جمارك سفاجا" تضبط 6 محاولات تهرب جمركي (صور)
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