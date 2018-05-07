عاجل.. انهيار سقف مسجد الأربعين وإصابة شخص بالشرقية

تعرض أحد المواطنين للإصابة قبل قليل، إثر انهيار جزء من سقف مسجد الأربعين بقرية البلاشون، مركز بلبيس بمحافظة الشرقية.



وتلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطار من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بانهيار جزء من سقف مسجد الأربعين، بقرية البلاشون، دائرة مركز بلبيس، وقامت سيارة الإسعاف بنقل المصاب.



واتضح أن المسجد قديم، وتجري هيئة الأوقاف إنشاءات به، والجزء المنهار كان من ضمن الأعمال التي تشملها التوسيع والترميم من قبل الأوقاف، وجارٍ تحرير المحضر اللازم.