ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

عاجل.. انهيار سقف مسجد الأربعين وإصابة شخص بالشرقية

الإثنين 07/مايو/2018 - 01:23 م
عاجل.. انهيار سقف مسجد الأربعين وإصابة شخص بالشرقية
مدير أمن الشرقية - صورة أرشيفية
طباعة
سمر السيد -إسلام علي
 
تعرض أحد المواطنين للإصابة قبل قليل، إثر انهيار جزء من سقف مسجد الأربعين بقرية البلاشون، مركز بلبيس بمحافظة الشرقية.

وتلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطار من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بانهيار جزء من سقف مسجد الأربعين، بقرية البلاشون، دائرة مركز بلبيس، وقامت سيارة الإسعاف بنقل المصاب.

واتضح أن المسجد قديم، وتجري هيئة الأوقاف إنشاءات به، والجزء المنهار كان من ضمن الأعمال التي تشملها التوسيع والترميم من قبل الأوقاف، وجارٍ تحرير المحضر اللازم.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
ما هو الملف الذي تتوقع أن يعطيه السيسي الأولوية في بداية فترته الثانية؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
ليجانيس
-
x
21:00
-
ليفانتي
الدوري البرتغالي الممتاز
بورتو باكوس دي فيريرا
-
x
21:00
-
ريو آفي
دوري أبطال آسيا 2018
الجزيرة - الإمارات
-
x
17:30
-
بیرسبولیس - إيران
السد - قطر
-
x
18:15
-
الأهلي - السعودية
كأس الإتحاد الآسيوي 2018
الجزيرة - الأردن
-
x
18:00
-
الفيصلي - الأردن
كأس مصر
الإسماعيلي
-
x
19:00
-
الزمالك
المباراة الفاصلة في دوري اليد
الأهلي
-
x
18:00
-
الزمالك
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/7/2018 1:30:02 PM