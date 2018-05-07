ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

محافظ الدقهلية: إغلاق سوبر ماركت بـ"دكرنس" لوجود أغذية فاسدة

الإثنين 07/مايو/2018 - 01:23 م
محافظ الدقهلية: إغلاق سوبر ماركت بـدكرنس لوجود أغذية فاسدة
محافظ الدقهلية - الدكتور أحمد الشعراوي
طباعة
سالى رضوان
 
أصدر الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الإثنين، قرارًا بغلق أحد محلات السوبر ماركت بمدينة دكرنس، بعد ضبط 2880 قطعة مرقة دجاج و100 علبة جبنة و40 لترًا عصائر منتهية الصلاحية، وتقرر تحرير المحاضر اللازمة، وأمر بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة الواقعة للنيابة العامة.

وجاء قرار المحافظ، بعد إطلاعه على التقرير المقدم من الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة، بشأن نتائج حمله التفتيش الانضباطية على منافذ الأغذية بدكرنس، للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية وضمان جودة الأغذية المعروضة.

وأمر بتحرير محضري جنحة صحية لهذه المنشأة لوجود خطر داهم ونقص في الاشتراطات الصحية، وعدم وجود ترخيص، مشيرًا إلى أنه تم سحب عينات من المعروضات وإرسالها إلى المعامل للتحليل.

ووجه لرئيس مركز ومدينة دكرنس، بالتنسيق مع مديرية القوى العاملة، بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات، وتنفيذ الغلق الإداري للمنشأة.

وأكد استمرار جهود مديرية الصحة، مثمنًا ما تقوم به من حـملات للتفتيش على المنشآت ومحلات الأغذية والمشروبات والمطاعم والمخابز حرصًا على صحة وحياة المواطنين.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
ما هو الملف الذي تتوقع أن يعطيه السيسي الأولوية في بداية فترته الثانية؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
ليجانيس
-
x
21:00
-
ليفانتي
الدوري البرتغالي الممتاز
بورتو باكوس دي فيريرا
-
x
21:00
-
ريو آفي
دوري أبطال آسيا 2018
الجزيرة - الإمارات
-
x
17:30
-
بیرسبولیس - إيران
السد - قطر
-
x
18:15
-
الأهلي - السعودية
كأس الإتحاد الآسيوي 2018
الجزيرة - الأردن
-
x
18:00
-
الفيصلي - الأردن
كأس مصر
الإسماعيلي
-
x
19:00
-
الزمالك
المباراة الفاصلة في دوري اليد
الأهلي
-
x
18:00
-
الزمالك
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/7/2018 1:40:03 PM