محافظ الدقهلية: إغلاق سوبر ماركت بـ"دكرنس" لوجود أغذية فاسدة

أصدر الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الإثنين، قرارًا بغلق أحد محلات السوبر ماركت بمدينة دكرنس، بعد ضبط 2880 قطعة مرقة دجاج و100 علبة جبنة و40 لترًا عصائر منتهية الصلاحية، وتقرر تحرير المحاضر اللازمة، وأمر بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة الواقعة للنيابة العامة.



وجاء قرار المحافظ، بعد إطلاعه على التقرير المقدم من الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة، بشأن نتائج حمله التفتيش الانضباطية على منافذ الأغذية بدكرنس، للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية وضمان جودة الأغذية المعروضة.



وأمر بتحرير محضري جنحة صحية لهذه المنشأة لوجود خطر داهم ونقص في الاشتراطات الصحية، وعدم وجود ترخيص، مشيرًا إلى أنه تم سحب عينات من المعروضات وإرسالها إلى المعامل للتحليل.



ووجه لرئيس مركز ومدينة دكرنس، بالتنسيق مع مديرية القوى العاملة، بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات، وتنفيذ الغلق الإداري للمنشأة.



وأكد استمرار جهود مديرية الصحة، مثمنًا ما تقوم به من حـملات للتفتيش على المنشآت ومحلات الأغذية والمشروبات والمطاعم والمخابز حرصًا على صحة وحياة المواطنين.

