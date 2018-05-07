"نحاتة المنيا" تروي تفاصيل تحطيم تماثيلها بالجامعة (فيديو)





قالت الفنانة التشكيلية مي عبد الله الشهيرة بـ "نحاتة المنيا"، إن تماثيل مشروع تخرجها التي جسدت نجوم الكوميديا في زمن الفن الجميل، لم تتحطم مرة واحدة، ولكنها كانت تجد أجزاء محطمة منهن، كلما ذهبت إلى الجامعة في المنيا.





أوضحت "عبد الله" خلال مداخلتها التليفونية مع الإعلامية أسماء مصطفى، مقدمة برنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر فضائية "extra news"، صباح اليوم الاثنين، أن تماثيلها كانت متواجدة في منطقتين داخل الجامعة، أمام مركز المؤتمرات وخلف مبنى رئيس الجامعة مباشرة.





أشارت إلى أنه كان يجب إحاطتهم بسور من الحديد لحمايتهم؛ موضحة أنها كانت ترفض مبدأ إنشاء هذا السور من البداية؛ وفقًا لرغباتها في ترك مساحة للتفاعل بين الجمهور والتماثيل.





في سياق متصل، نوهت "عبد الله" أن ما حدث نتيجة استهتار الشباب في التعامل مع تلك التماثيل؛ لعدم إدراكهم بالخامة المصنوعة منها، وطريقة التعامل مع القطع الفنية، مشيرة إلى أنها نفذت تلك التماثيل بدون استخدام خامة قوية؛ موضحة أنها عملت بتلك الخامة على وجه الخصوص؛ نظرًا لأنها طبيعة المادة المستخدمة بالقسم أو الشعبة التي تنتمي إليها داخل الكلية، وهى شعبة الخزف.





وعلى صعيد اَخر، أعلن برنامج "هذا الصباح" عن مبادرة لمساعدة "مي" في نحت تماثيل جديدة، على أن يتحمل البرنامج تكلفة المادة الخام التي تحتاجها "مي" لتنفيذ مشروعها المقبل.



