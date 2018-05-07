تخريج أول دفعة من مطبقي المبيدات بـ"سوهاج" بالتعاون مع وزارة الزراعة ومنظمة الأمم المتحدة (صور)

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، تخريج أول دفعة من مطبقي المبيدات بمحافظة سوهاج بالتعاون مع وزارة الزراعة ومنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية، ضمن مشروع التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة "حياة"، والمنفذ بالشراكة مع وزارة الدولة للتنمية المحلية، وتم تخريج 100 من المتدربين وتسليمهم شهادات الاعتماد كبداية لتحسين ممارسات استخدام المبيدات بمراكز المحافظة، وذلك فى اطار خطة المحافظة للارتقاء بالمنظومة الزراعية وتوفير منتج زراعى صحى وامن وتحقيق التنمية الشاملة



وأناب المحافظ اللواء عمرو عزمى السكرتير العام للمحافظة لحضور الحفل الذى اقيم بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة، بحضور كرستينا بيتاسى مدير مشروع حياة بمنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية، والدكتور عادل صبرى استشارى التنمية الزراعية بمنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية، والدكتور علاء الدين محمد عضو لجنة الافات والمبيدات الزراعية بوزارة الزراعة، والدكتورة امل اسماعيل وكيل وزارة الزراعة بسوهاج



وتقدم اللواء عمرو عزمي، بالتهنئة لأول دفعة من مطبقي المبيدات بالمحافظة، مؤكدًا أهمية العمل على المكون الزراعي كأحد الركائز الأساسية في تطبيق رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية الشاملة، واهمية ربط المتدربين بسوق العمل، ودور مطبقى المبيدات فى الاستخدام الامن للمبيدات الزراعية والحفاظ على البيئة وصحة المواطنين.



وأكدت كرستينا بيتاسي، مدير مشروع حياة، أهمية دور مطبقي المبيدات في حماية البيئة والمجتمع المحلي، والعمل على تقديم منتج زراعي صحي وأمن.