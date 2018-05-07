إحالة عصابة التنقيب عن الآثار في روض الفرج إلى الجنايات

أحالت نيابة شمال القاهرة الكلية تشكيل عصابى مكون من 3 أشخاص، تخصصوا فى التنقيب عن الآثار بمنطقة روض الفرج إلى محكمة الجنايات.





وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة روض الفرج ، تفيد قيام كل من "ع .م" 60 سنة عاطل، والسابق اتهامه فى القضية رقم 8362 لسنة 2005م روض الفرج " بلطجة"، ونجله "إ"، و"م.ف" 53 سنة عاطل والمطلوب التنفيذ عليه فى 3 قضايا "مباني"، باجمالي حبس سنة و6 شهور، بالتنقيب عن الآثار داخل العقار ملك الأول.





وباستهداف العقار تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطهم حال قيامهم بأعمال حفر داخل العقار، وعثر بداخله على حفره قطرها 1×1 متر بعمق 7 متر وأدوات تنقيب، بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.



