ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

إحالة عصابة التنقيب عن الآثار في روض الفرج إلى الجنايات

الإثنين 07/مايو/2018 - 01:21 م
إحالة عصابة التنقيب عن الآثار في روض الفرج إلى الجنايات
محكمة - أرشيفية
طباعة
مروة هيكل
 
أحالت نيابة شمال القاهرة الكلية تشكيل عصابى مكون من 3 أشخاص، تخصصوا فى التنقيب عن الآثار بمنطقة روض الفرج إلى محكمة الجنايات.

وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة روض الفرج ، تفيد قيام كل من "ع .م" 60 سنة عاطل،  والسابق اتهامه فى القضية رقم 8362 لسنة 2005م روض الفرج " بلطجة"، ونجله "إ"، و"م.ف" 53 سنة عاطل والمطلوب التنفيذ عليه فى 3 قضايا "مباني"، باجمالي حبس سنة و6 شهور، بالتنقيب عن الآثار داخل العقار ملك الأول.

وباستهداف العقار تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطهم حال قيامهم بأعمال حفر داخل العقار، وعثر بداخله على حفره قطرها 1×1 متر بعمق 7 متر  وأدوات تنقيب، بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
ما هو الملف الذي تتوقع أن يعطيه السيسي الأولوية في بداية فترته الثانية؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
ليجانيس
-
x
21:00
-
ليفانتي
الدوري البرتغالي الممتاز
بورتو باكوس دي فيريرا
-
x
21:00
-
ريو آفي
دوري أبطال آسيا 2018
الجزيرة - الإمارات
-
x
17:30
-
بیرسبولیس - إيران
السد - قطر
-
x
18:15
-
الأهلي - السعودية
كأس الإتحاد الآسيوي 2018
الجزيرة - الأردن
-
x
18:00
-
الفيصلي - الأردن
كأس مصر
الإسماعيلي
-
x
19:00
-
الزمالك
المباراة الفاصلة في دوري اليد
الأهلي
-
x
18:00
-
الزمالك
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/7/2018 1:40:03 PM