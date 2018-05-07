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250 مليون دولار إيرادات فيلم A Quiet Place بعد 30 يوم عرض

الإثنين 07/مايو/2018 - 01:17 م
250 مليون دولار إيرادات فيلم A Quiet Place بعد 30 يوم عرض
A Quiet Place
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وكالات
 

حقق فيلم A Quiet Place إيرادات بلغت ما يقارب الـ250 مليون دولار بعد 30 يوم عرض، وهو من الأفلام التى تعرضت لانتقادات كثيرة بسبب فكرته الغريبة.

العمل تدور أحداثه في إحدى المزارع الهادئة التي تسكنها أسرة صغيرة، إلى أن يدخل الرعب حياتهم من خلال هجوم الأشباح والقوى الغريبة عليهم فتتوالى التطورات في إطار من الرعب والغموض.

الجدير ذكره أن الفيلم من بطولة النجمة إيميلي بلانت، جون كراسينسكي، ميليست سيموندز ونواه جوب وهو من إخراج جون كراسينسكي.

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