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"تموين الجيزة" تضبط 110 قضية مخالفة

الإثنين 07/مايو/2018 - 01:17 م
تموين الجيزة تضبط 110 قضية مخالفة
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إيمان عبد العاطي
 
قامت مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، بحملة لضبط المخالفات التموينية بالمديرية.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 110 مخالفة تموينية، تنوعت مابين 9 مخالفات عدم حمل شهادة صحية، 8 مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار، 17 مخالفة إدارة منشأة بدون ترخيص، 21 مخالفة إنتاج خبز ناقص الوزن، 11 مخالفة غلق في غير مواعيد العمل الرسمية، 12 مخالفة عدم وجود سجل تفتيش، 16 مخالفة بيع بأزيد من السعر الرسمي، مخالفة غش تجاري، 15 مخالفة إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

وتحرر المحضر اللازم حيال كل واقعة على حدة، والعرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.
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