ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

10 أتوبيسات للجماهير لمؤازرة الزمالك أمام الإسماعيلي

الإثنين 07/مايو/2018 - 01:14 م
10 أتوبيسات للجماهير لمؤازرة الزمالك أمام الإسماعيلي
الزمالك والإسماعيلي
طباعة
الفجر الرياضي
 
حرص مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على توفير حافلات لنقل جماهير الفريق إلى استاد الجيش بمدينة برج العرب، وذلك لمؤازرة الفريق الأبيض في مباراته أمام الإسماعيلي بالدور قبل النهائي لكأس مصر .

وتواجدت 10 حافلات في مقر نادي الزمالك لنقل الجماهير إلى ملعب المباراة ثم تعود بهم للقاهرة من جديد.

ويلتقي الزمالك بنظيره الإسماعيلي في تمام الساعة السابعة مساء ضمن نصف نهائي من بطولة كأس مصر.


المزيد عن: كاس مصر الزمالك الاسماعيلي اخبار الرياضة اليوم
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من ترشح للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
ليجانيس
-
x
21:00
-
ليفانتي
الدوري البرتغالي الممتاز
بورتو باكوس دي فيريرا
-
x
21:00
-
ريو آفي
دوري أبطال آسيا 2018
الجزيرة - الإمارات
-
x
17:30
-
بیرسبولیس - إيران
السد - قطر
-
x
18:15
-
الأهلي - السعودية
كأس الإتحاد الآسيوي 2018
الجزيرة - الأردن
-
x
18:00
-
الفيصلي - الأردن
كأس مصر
الإسماعيلي
-
x
19:00
-
الزمالك
المباراة الفاصلة في دوري اليد
الأهلي
-
x
18:00
-
الزمالك
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/7/2018 1:40:02 PM