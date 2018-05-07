10 أتوبيسات للجماهير لمؤازرة الزمالك أمام الإسماعيلي

حرص مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على توفير حافلات لنقل جماهير الفريق إلى استاد الجيش بمدينة برج العرب، وذلك لمؤازرة الفريق الأبيض في مباراته أمام الإسماعيلي بالدور قبل النهائي لكأس مصر .





وتواجدت 10 حافلات في مقر نادي الزمالك لنقل الجماهير إلى ملعب المباراة ثم تعود بهم للقاهرة من جديد.





ويلتقي الزمالك بنظيره الإسماعيلي في تمام الساعة السابعة مساء ضمن نصف نهائي من بطولة كأس مصر.







