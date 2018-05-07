"تصويبة ومراوغة وإصابة".. 3 لقطات مثيرة من كلاسيكو الأرض "الريال والبرسا" (فيديو)

حسم التعادل الإيجابي كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد 2-2 في ملعب الكامب نو خلال مباريات الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإسباني.

وإنتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، تقدم برشلونة أولاً عن طريق سواريز في الدقيقة 10 ثم تعادل رونالدو سريعاً لريال مدريد في الدقيقة 15، وفي الشوط الثاني عاد برشلونة للتقدم عن طريق ليونيل ميسي في الدقيقة 52 قبل أن يدرك التعادل جاريث بيل من تصويبة بعيدة في الدقيقة 72.

مرواغة ميسي

في مرواغة من مرواغات ليونيل ميسي، نجح الاعب الأرجينيني الدولي في إحراز هدف في شباك مدريد، وهو الهدف رقم 26 له في شباك النادي الملكي.

وهو رقم 33 له في النسخة الحالية من الليغا، مما يقربه بشدة من تحقيق لقب الحذاء الذهبي، حيث أنه أمامه ثلاث مباريات أمام كل من فياريال وليفانتي وريال سوسيداد في الدوري الإسباني قد يصنع فيهم الكثير.









إصابة كريستيانو وخلال المباراة، تعرض الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق ريال مدريد الإسباني لإصابة قوية، وخضع رونالدو للفحوصات الطبية لمعرفة حجم إصابة الكاحل ومدة غيابه عن الفريق في المباريات القادمة . وفي هذا الصدد، كشف زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، حجم إصابة اللاعب، قائلًا: "رونالدو أصيب بالكاحل ، أتمنى أن لا تكون إصابته خطيرة ، وسيخضع للفحوصات الطبية وسنعرف تفاصيل أكثر.. كنت قلقاً عقب إصابته مباشرة من التواء الكاحل، لكن رونالدو قال بأنه على ما يرام ويستطيع إكمال الشوط. بالنسبة له لم يكن أمراً يستحق الذكر". وكشف موقع "برنابيو ديجتال" الإسباني، أن الفحوصات الطبية الأولية، التي خضع لها رونالدو، أظهرت إصابته بإلتواء في الكاحل، وأنها لن تحرمه من المشاركة في نهائي التشامبيونز ليج.



