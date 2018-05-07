برلماني يتقدم بمشروع قانون حول تقنين مد الخدمة بعد سن التقاعد

تقدم النائب عاطف عبد الجواد، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون بشأن تقنين مد الخدمة بعد سن التقاعد، مؤكدًا أنه دعم مشروع القانون بمواد الدستور المؤكدة لفلسفته ومحتواه في تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين للتعيين أو التعاقد ومواد العدالة الاجتماعية التي ننشدها جميعا.



وأشار إلى أن فلسفة مشروع القانون قائمة على إعطاء الفرصة للشباب في أن يجد فرصة عمل شريفه، وتعيين المتفوقين وحملة الماجستير والدكتوراه لإفادة الوطن بهذه العقول الشابة المستنيرة والحد من هذا الفساد وسيطرة أصحاب النفوذ على كافة فرص العمل المتميزة ومفاصل الشركات والبنوك.



وأوضح أنه مما لا شك فيه أن مشكلة البطالة بين الشباب التي تعدت نسبتها ١١.٥% هي مشكلة امن قومي، لافتا إلى ضرورة الوقوف على تخفيض هذه النسبة وخلق فرص عمل في جميع الاتجاهات، قائلا:" فى هذا الوقت العصيب وعدم توفر أي فرص عمل، نجد الحكومة تقوم بالتعاقد مع من هم أصحاب "السلطة" كمستشارين بدون وجه حق أو رؤساء أو أعضاء بمجلس الإدارات للشركات والبنوك ليتربحوا مئات الآلاف شهريا ودون الالتزام بالحد الأقصى للأجور ومنهم من هم تعدوا سن التقاعد سواء كان ستون عاما أو أكثر ممن لهم قوانين خاصة بسن التقاعد فوق الستين".



واستطرد أنه تقدم قبل ذلك بمشروع قانون بشأن منع العمل بعد سن التقاعد وأثناء مناقشته بلجنة القوى العاملة بالبرلمان تم الاتفاق على وضع معايير للتعاقد أو للمد بعد التقاعد بالمادة ١٦من قانون الخدمة المدنية وإلزامهم بالحد الأقصى للأجور والتميز بالخبرة الكبيرة وللضرورة الملحة وتضمن مشروع القانون تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان الحياة الكريمة لجميع المواطنين، وذلك من خلال التزام الدولة بتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز، والحفاظ على حقوق العمال، وان الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة دون محاباة أو وساطة، يتولى مجلس النواب سلطة التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة.

