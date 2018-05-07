وزير الدفع يلتقي وزير الدولة لشئون المحاربين القدامى الأوغندي

التقى الفريق أول صدقى صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، برايت كانيونتورى رواميراما وزير الدولة لشئون المحاربين القدامى الأوغندي، الذي يزور مصر حالياً.









تناول اللقاء تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار داخل القارة الإفريقية، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى ضوء علاقات التعاون بين القوات المسلحة لكلا البلدين، والاستفادة من الخبرات العسكرية المصرية في تطوير أوجه الرعاية المختلفة والخدمات المقدمة للمحاربين القدماء ومصابي العمليات الحربية.









وأكد القائد العام على عمق الروابط التاريخية والقواسم المشتركة التى تجمع شعوب وادى النيل، حرص مصر على التعاون وتبادل الخبرات مع الأشقاء على نحو يلبى المصالح المشتركة لكافة شعوب القارة الإفريقية.





من جانبه أشاد وزير الدولة لشئون المحاربين القدامى الأوغندى بالعلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين فى العديد من المجالات ، معرباً عن دعم بلاده الكامل لمصر ومساعيها الجادة لتحقيق الأمن والاستقرار بالقارة الإفريقية.





حضر اللقاء الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة.