ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

دينا تُعلم فتيات كندا أصول الرقص الشرقي (فيديو)

الإثنين 07/مايو/2018 - 01:11 م
دينا تُعلم فتيات كندا أصول الرقص الشرقي (فيديو)
دينا مع المتدربات
طباعة
الفجر الفني
 
نشرت الراقصة الاستعراضية دينا، عبر حسابها الخاص بموقع تبادل الفيديوهات "انستجرام" مقاطع فيديو خلال ورشة العمل التي تعقدها في كندا، من أجل تعليم الفتيات الرقص الشرقي.


وعلى صعيد آخر، تواصل دينا تصوير مشاهد مسلسلها الدرامي الجديد "نسر الصعيد" وهو من بطولة محمد رمضان، ومن المقرر أن يعرض في الموسم الرمضاني المقبل.


طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من تتوقع أن يفوز بكعكة إيرادات موسم أفلام "عيد الربيع"؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
ليجانيس
-
x
21:00
-
ليفانتي
الدوري البرتغالي الممتاز
بورتو باكوس دي فيريرا
-
x
21:00
-
ريو آفي
دوري أبطال آسيا 2018
الجزيرة - الإمارات
-
x
17:30
-
بیرسبولیس - إيران
السد - قطر
-
x
18:15
-
الأهلي - السعودية
كأس الإتحاد الآسيوي 2018
الجزيرة - الأردن
-
x
18:00
-
الفيصلي - الأردن
كأس مصر
الإسماعيلي
-
x
19:00
-
الزمالك
المباراة الفاصلة في دوري اليد
الأهلي
-
x
18:00
-
الزمالك
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/7/2018 1:40:03 PM