دينا تُعلم فتيات كندا أصول الرقص الشرقي (فيديو)









وعلى صعيد آخر، تواصل دينا تصوير مشاهد مسلسلها الدرامي الجديد "نسر الصعيد" وهو من بطولة محمد رمضان، ومن المقرر أن يعرض في الموسم الرمضاني المقبل.









نشرت الراقصة الاستعراضية دينا، عبر حسابها الخاص بموقع تبادل الفيديوهات "انستجرام" مقاطع فيديو خلال ورشة العمل التي تعقدها في كندا، من أجل تعليم الفتيات الرقص الشرقي.