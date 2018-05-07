دينا تُعلم فتيات كندا أصول الرقص الشرقي (فيديو)
الإثنين 07/مايو/2018 - 01:11 م
الفجر الفني
نشرت الراقصة الاستعراضية دينا، عبر حسابها الخاص بموقع تبادل الفيديوهات "انستجرام" مقاطع فيديو خلال ورشة العمل التي تعقدها في كندا، من أجل تعليم الفتيات الرقص الشرقي.
وعلى صعيد آخر، تواصل دينا تصوير مشاهد مسلسلها الدرامي الجديد "نسر الصعيد" وهو من بطولة محمد رمضان، ومن المقرر أن يعرض في الموسم الرمضاني المقبل.
It was a real pleasure having you all in my work shop I enjoyed every single moment with you thank you so much 💗💗💗 #Canada workshop day 2 #dancing #dance #dancer #music #dancers #choreography #belly_dance #party #dancefloor #song #dancelife #workout #dancerecital #fitness #passion #dancehall #fit #dancerlife #lovedance #dina #egypt #Canada #Toronto #workshop