ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

رئيس جامعة أسيوط يوافق على منح علاوة تشجيعية لأكثر 2500 موظف

الإثنين 07/مايو/2018 - 01:14 م
رئيس جامعة أسيوط يوافق على منح علاوة تشجيعية لأكثر 2500 موظف
طباعة
سحر الحمداني
 
وافق الدكتور أحمد عبده جعيص، رئيس جامعة أسيوط، على منح علاوة تشجيعية لأكثر من 2500 موظف من العاملين بمختلف قطاعات وكليات الجامعة.

وأوضح محمود بخيت، أمين عام الجامعة، أن العلاوة الممنوحة استهدفت 10% من العدد الإجمالي لشاغلي على كل درجة وظيفية بدءً من وظيفة كبير بدرجة مدير عام فما دونها من المجموعات الوظيفية المختلفة والتي تشتمل على صرف 5% من الأجر الوظيفي للخاضعين لقانون 81 وبفئة العلاوة الدورية للخاضعين لقانون المهن الطبية.

وأضاف مصطفى حسن، مدير عام شؤون العاملين بالجامعة، أن قرار رئيس الجامعة بالموافقة على المذكرة المقدمة من لجنة شئون العاملين والمطبقة للقواعد واللوائح المنصوص عليها بشأن منح العاملين علاوة تشجيعية سنويًا، ومن المقرر احتساب صرف العلاوة التشجيعية بدءً من ا مايو الجاري.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
ما هو الملف الذي تتوقع أن يعطيه السيسي الأولوية في بداية فترته الثانية؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
ليجانيس
-
x
21:00
-
ليفانتي
الدوري البرتغالي الممتاز
بورتو باكوس دي فيريرا
-
x
21:00
-
ريو آفي
دوري أبطال آسيا 2018
الجزيرة - الإمارات
-
x
17:30
-
بیرسبولیس - إيران
السد - قطر
-
x
18:15
-
الأهلي - السعودية
كأس الإتحاد الآسيوي 2018
الجزيرة - الأردن
-
x
18:00
-
الفيصلي - الأردن
كأس مصر
الإسماعيلي
-
x
19:00
-
الزمالك
المباراة الفاصلة في دوري اليد
الأهلي
-
x
18:00
-
الزمالك
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/7/2018 1:40:03 PM