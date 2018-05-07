رئيس جامعة أسيوط يوافق على منح علاوة تشجيعية لأكثر 2500 موظف
الإثنين 07/مايو/2018 - 01:14 م
سحر الحمداني
وافق الدكتور أحمد عبده جعيص، رئيس جامعة أسيوط، على منح علاوة تشجيعية لأكثر من 2500 موظف من العاملين بمختلف قطاعات وكليات الجامعة.
وأوضح محمود بخيت، أمين عام الجامعة، أن العلاوة الممنوحة استهدفت 10% من العدد الإجمالي لشاغلي على كل درجة وظيفية بدءً من وظيفة كبير بدرجة مدير عام فما دونها من المجموعات الوظيفية المختلفة والتي تشتمل على صرف 5% من الأجر الوظيفي للخاضعين لقانون 81 وبفئة العلاوة الدورية للخاضعين لقانون المهن الطبية.
وأضاف مصطفى حسن، مدير عام شؤون العاملين بالجامعة، أن قرار رئيس الجامعة بالموافقة على المذكرة المقدمة من لجنة شئون العاملين والمطبقة للقواعد واللوائح المنصوص عليها بشأن منح العاملين علاوة تشجيعية سنويًا، ومن المقرر احتساب صرف العلاوة التشجيعية بدءً من ا مايو الجاري.