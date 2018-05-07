رئيس جامعة أسيوط يوافق على منح علاوة تشجيعية لأكثر 2500 موظف

وافق الدكتور أحمد عبده جعيص، رئيس جامعة أسيوط، على منح علاوة تشجيعية لأكثر من 2500 موظف من العاملين بمختلف قطاعات وكليات الجامعة.





وأوضح محمود بخيت، أمين عام الجامعة، أن العلاوة الممنوحة استهدفت 10% من العدد الإجمالي لشاغلي على كل درجة وظيفية بدءً من وظيفة كبير بدرجة مدير عام فما دونها من المجموعات الوظيفية المختلفة والتي تشتمل على صرف 5% من الأجر الوظيفي للخاضعين لقانون 81 وبفئة العلاوة الدورية للخاضعين لقانون المهن الطبية.



