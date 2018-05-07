رئيس البرلمان للنواب: "الرجاء الدخول للقاعة.. فجأة كده الأعضاء تبخرت"

طالب الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الإثنين أعضاء البرلمان بترك البهو الفرعوني "كافتيريا النواب" والدخل إلى قاعة الجلسة العامة، قائلا: "الرجاء من النواب خارج القاعة الدخول.. القاعة فجأة كده تبخرت".









ومن المقرر أن يحسم البرلمان في جلسة اليوم النصوص المؤجلة من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات.



