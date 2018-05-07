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طريقة تحضير "أم علي بالرقاق المصري"

الإثنين 07/مايو/2018 - 12:00 م
طريقة تحضير أم علي بالرقاق المصري
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المكونات

20 ورقة رقاقة، الناشف (يتم تكسيرهم الى قطع صغيره)

1 كيلوغرام حليب سائل

2 ملعقة كبيرة قشطة

5 ملعقة كبيرة سكر

مكسرات متنوعة زبيب - جوز هند - بندق - لوز

1/2 كوب زبدة، أو سمنة

طريقة التحضير

في وعاء، تكسر أوراق الرقاق الجاف قطع صغيرة، ويرش عليها المكسرات وجوز الهند ثم يوضع الخليط في صينية بايركس.

يوضع الحليب في قدر على النار، يحلى بالسكر ويترك ليغلي ثم توضع الزبدة على الوجه ويقلب الحليب.

يسكب الحليب في صينية الرقاق، توضع القشطة على الوجه ثم تدخل الصينية إلى الفرن ليتشرب الحليب ويحمر الوجه.

تخرج صينية أم علي بالرقاق من الفرن، تترك لتهدأ ثم تقدم ساخنة.
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