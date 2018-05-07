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تريزيجيه يتفوق على كواريزما ويتصدر قائمة أفضل لاعبي الدوري التركي (أرقام)

الإثنين 07/مايو/2018 - 11:40 ص
تريزيجيه يتفوق على كواريزما ويتصدر قائمة أفضل لاعبي الدوري التركي (أرقام)
تريزيجيه
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الفجر الرياضي
 
تصدر محمود حسن تريزيجيه، لاعب فريق قاسم باشا، في صدارة قائمة أفضل اللاعبين في الدوري التركي.


وكشف موقع "هوسكورد" المتخصص فى إحصائيات كرة القدم، عن أن تريزيجيه حصل على 7.57 من 10 في التقييم الذي أعده الموقع عن مستويات لاعبي الدوري التركي على مدار 32 جولة.


وتفوق تريزيجيه على صاحب المركز الثاني ريكاردو كواريزما لاعب فريق بشكتاش ومنتخب البرتغال، قبل جولتين من النهاية.

كان تريزيجيه قد سجل هدفين وصنع 3 أهداف أخرى في فوز قاسم باشا على طرابزون سبور بنتيجة 5-2، ضمن الجولة 32 من الدوري التركي.


وسجل تريزيجيه 16 هدفًا مع قاسم باشا في المسابقات الأوروبية حتى الآن ليتصدر قائمة هدافي الفريق.



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