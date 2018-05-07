رؤساء المكاتب بمنوبة يقفلون مراكز الإقتراع على الكيس الآمن
الإثنين 07/مايو/2018 - 11:49 ص
مروى الجلاصي
أشرف عدل منفذ صباح اليوم، على إعادة فتح 17 صندوق إقتراع بمركز التجميع بالقطب التكنولوجي بمنوبة، بسبب غلق المراكز من طرف رؤساء المكاتب وبداخلهم الكيس الآمن الذي يحتوى على أصل محضر الإقتراع.
و قد إنطلقت مساء يوم أمس الأحد، عملية الفرز والعد اليدوي بفضاء القطب التكنولوجي بمنوبة، بمتابعة من أعوان الهيئة الفرعية للإنتخابات بالولاية. و كان العد بصفة مسترسلة، بعد أن تولى الجيش الوطني رفقة ممثلي الهيئة، تحويل صناديق الإقتراع المقفلة بالأقفال الآمنة ومحاضر الإقتراع ومحاضر الفرز في الكيس الآمن من 6 مراكز بالدندان نحو قاعة التجميع.
و يشار إلى أن الدوائر الإنتخابية التي وقع إعادة فتح صناديق الإقتراع بها، هي كل من الدوائر الإنتخابية بمنوبة ودوار هيشر وطبربة.
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