اليوم.. حفل ختام فعاليات مهرجان فاتن حمامة السينمائي بدار الأوبرا

ويقام المهرجان المستقل كل عام فى شهر مايو ليواكب يوم ميلاد الفنانة الراحلة فى 27 من الشهر إلا أن هذه الدورة انطلقت مبكرا بسبب قرب حلول شهر رمضان.





وعرض المهرجان فى الافتتاح بسينما الحضارة فى دار الأوبرا الفيلم المصرى "يوم للستات" بطولة إلهام شاهين وناهد السباعى ونيللى كريم وفاروق الفيشاوى ومحمود حميدة وإخراج كاملة أبو ذكري.

وبجانب المسابقة الرسمية يضم المهرجان قسما للأفلام الكلاسيكية يعرض فيه أفلاما عربية وأجنبية قديمة من بينها أفلام لفاتن حمامة وقسما آخر للسينما الصامتة يهدف إلى إعادة التذكير بهذا الفن.

كما نظم المهرجان ورش عمل فى الموسيقى التصويرية والديكور والمونتاج وتسويق توزيع الأفلام.

وكرم المهرجان فى الافتتاح اسم الممثل الراحل إسماعيل ياسين (1912-1972). وبعد تسلم غادة جبارة عضو مجلس نقابة المهن السينمائية لدرع التكريم تم عرض فيلم قصير عن حياة الفنان الراحل.

ومن بين الأسماء المكرمة فى الدورة الرابعة الموسيقار راجح داود والمنتج محمد العدل والممثلة إلهام شاهين، حيث يستمر المهرجان حتى 7 مايو الجارى.



