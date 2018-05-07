خطوات بسيطة لتخفيف ألم المعدة أثناء الحمل

تعاني أغلب السيدات من آلام المعدة أثناء فترة الحمل، مما يسبب لها معاناة شديدة وبخاصة إذا كانت تلك التجربة الأولي لها، وبحسب موقع "ميديكال ديلي" الطبي فلابد من الاتصال بالطبيب لتحديد سبب الألم إلا أن هناك عدة نصائح تحفف من تلك الآلام، وتلك النصائح:





_أخذ حمام دافئ لتهدئة الألم





_النمدد ومحاولة إراحة الجسم كله





_ممارسة التمارين المنتظمة التي تقوي عضلات البطن





_تجنب التمارين أثناء الاستلقاء على الظهر لأكثر من بضع دقائق في كل مرة بعد الثلث الأول من الحمل، لأن هذا قد يقلل من تدفق الدم إلى الجنين.





مع الأخذ في الاعتبار أن هناك عدة أعراض عند ظهورها يجب علي الفور الاتصال بالطبيب علي الفور، وتلك الأعراض.





_التشنجات المنتظمة





_ظهور إفرازات مهبلية غير معتادة





_الشعور بآلام أسفل الظهر





_الشعور بالألم أثناء التبول





_نزيف أو بقع دم علي الملابس





_ألم شديد لا يختفي بعد راحة تتراوح من 30 إلي 60 دقيقة