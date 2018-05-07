توريد 112 ألف طن قمح لشون وصوامع الغربية

قال اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، أن إجمالى توريد القمح حتى اليوم الاثنين على مستوى المحافظة، بلغ 112 ألف طن.



وأوضح " صقر" أن هناك تعليمات مشددة لجميع الصوامع والشون والهناجر بتسهيل التوريد على المزارعين، وكذا أعضاء اللجنة المشكلة من الجهات المعنية بالقيام بكامل أعمالها بالمتابعة، والمرور اليومي لحين الانتهاء من مده التوريد للتأكد من طريقة تخزين محصول القمح، وعمل الاحتياطات اللازمة لعدم إتلاف المحصول أو الضرر به، وكذا التزام الجهات الموردة بتعليمات وضوابط توريد القمح الصادرة من وزارة التموين.



يذكر أن المساحة المنزرعة هذا العام بالقمح بمحافظة الغربية بلغت 134 ألف و963 فدان، والمستهدف توريده من محصول القمح نحو135 ألف طن.