ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

توريد 112 ألف طن قمح لشون وصوامع الغربية

الإثنين 07/مايو/2018 - 11:51 ص
توريد 112 ألف طن قمح لشون وصوامع الغربية
طباعة
أيمن يحيي
 
قال اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، أن إجمالى توريد القمح حتى اليوم الاثنين على مستوى المحافظة، بلغ 112 ألف طن.

وأوضح " صقر" أن هناك تعليمات مشددة لجميع الصوامع والشون والهناجر بتسهيل التوريد على المزارعين، وكذا أعضاء اللجنة المشكلة من الجهات المعنية بالقيام بكامل أعمالها بالمتابعة، والمرور اليومي لحين الانتهاء من مده التوريد للتأكد من طريقة تخزين محصول القمح، وعمل الاحتياطات اللازمة لعدم إتلاف المحصول أو الضرر به، وكذا التزام الجهات الموردة بتعليمات وضوابط توريد القمح الصادرة من وزارة التموين.

يذكر أن المساحة المنزرعة هذا العام بالقمح بمحافظة الغربية بلغت 134 ألف و963 فدان، والمستهدف توريده من محصول القمح نحو135 ألف طن.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
ما هو الملف الذي تتوقع أن يعطيه السيسي الأولوية في بداية فترته الثانية؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
ليجانيس
-
x
21:00
-
ليفانتي
الدوري البرتغالي الممتاز
بورتو باكوس دي فيريرا
-
x
21:00
-
ريو آفي
دوري أبطال آسيا 2018
الجزيرة - الإمارات
-
x
17:30
-
بیرسبولیس - إيران
السد - قطر
-
x
18:15
-
الأهلي - السعودية
كأس الإتحاد الآسيوي 2018
الجزيرة - الأردن
-
x
18:00
-
الفيصلي - الأردن
كأس مصر
الإسماعيلي
-
x
19:00
-
الزمالك
المباراة الفاصلة في دوري اليد
الأهلي
-
x
18:00
-
الزمالك
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/7/2018 12:00:02 PM