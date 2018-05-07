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غداً.. كفر الشيخ تكرم حفظة القرآن بحضر عدداً من الشخصيات

الإثنين 07/مايو/2018 - 11:51 ص
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الفجر
 
تنظم محافظة كفر الشيح، برئاسة اللواء السيد نصر، محافظ الاقليم، غدًا الثلاثاء، إحتفالية لتكريم حفظة القرآن الكريم، ومنح 4 رحلات عمرة وجوائز مالية لـ105 من أوائل المدارس.

ويحضر الإحتفالية اللواء أحمد زكى عابدين، محافظ كفر الشيخ الاسبق، ورئيس مجلس إدارة العاصمة الإدارية الجديدة، والدكتور عبد الكريم صالح، رئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف بالأزهر الشريف، ووكيل لجنة كلية علوم القران بطنطا، وأعضاء مجلس النواب، وعدد من القيادات التنفيذية.
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