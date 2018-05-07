نائب محافظ القاهرة: هدفنا تحسين المنظومة التعليمية (صور)











عقد اللواء محمد أيمن عبد التواب - نائب محافظ القاهرة للمنطقتين الشمالية والغربية اجتماعًا موسعًا مع مسئولي هيئة الأبنية التعليمية بحضور رؤساء الأحياء ومديري مناطق الإسكان بالمنطقتين الشمالية والغربية ومديري الإدارات التعليمية وذلك لإزالة أي معوقات تواجه إنشاء مدارس جديدة بالمنطقتين أو إقامة توسعات داخل مدارس قائمة بالفعل لزيادة عدد الفصول بها ومواجهة تكدس الفصول بالطلاب والعمل على تخفيض الكثافة الطلابية للحد المناسب للارتقاء بالعملية التعليمية.





وأكد اللواء محمد أيمن أن إنشاء مدارس جديدة وزيادة أعداد الفصول هدف أساسي لمحافظة القاهرة لصالح تحسين المنظومة التعليمية وتخفيف كثافة الطلاب بالفصول. مؤكدًا علي تسهيل الإجراءات الخاصة من الأحياء وسرعة تسليم الأراضي المقرر تخصيصها لصالح الأبنية التعليمية، وسرعة إنهاء إجراءات إصدار التراخيص لإنشاء مدارس جديدة أو تراخيص الهدم للمباني ذات الدور الواحد أو دورين بمدارس منشأة بالفعل ويمكن إعادة استغلال المسطح بإقامة مبانٍ ذات أربعة طوابق تضم عددًا أكبر من الفصول، مؤكد إنهاء كافة المشاكل وإزالة العراقيل لاستخراج التراخيص المطلوبة.





شارك في الاجتماع أعضاء لجنة دعم منظومة التعليم بالمنطقتين الشمالية والغربية بحضور السيد المستشار القانوني للمنطقة الشمالية ورئيس هيئة الإدارة الأبنية التعليمية بالقاهرة والمشكلة من ممثلي الإدارات العامة للتخطيط العمراني والأملاك والتفتيش الفني وجهاز هندسة تخطيط المرور ومديري وحدات الإسكان بالأحياء بمنطقتين الشمالية الغربية