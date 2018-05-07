أرباح طفيفة للبورصة في منتصف تعاملات اليوم

شهدت البورصة أداء متباين للمؤشرات خلال منتصف تعاملات جلسة تداولات اليوم الإثنين، بينما أستقر مؤشرها الرئيسي بنسبة بلغت نحو 0% مدعوماً بعمليات الشراء التى قام بها المستثمرين الأجانب والعرب على الأسهم القيادية والصغرى والمتوسطة.



وربح رأس المال السوقى 100 مليون جنيه ليصل عند مستوى 984.6 مليار جنيه مقابل نحو 984.5 مليار جنيه فى ختام تعاملات الجلسة الماضى.



وعلى صعيد مؤشرات البورصة استقر مؤشر البورصة الرئيسى "EGX30" بنسبة 0% ليصل عند مستوى 17611.32 نقطة,حيث تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "EGX70" بنسبة 0.25% محققا مستوى 876.28 نقطة, تلاه متراجعاً مؤشر "EGX100" الأوسع نطاقاً بنسبة 0.25% محققا مستوى 2275.52 نقطة .



وسجل السوق قيم تداولات بلغت 283.7 مليون جنيه، من خلال تداول 40.8 مليون سهم، بتنفيذ 5.5 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 133 شركة مقيدة، ارتفع منها 28 سهمًا، وتراجعت أسعار 59 سهمًا، في حين لم تتغير أسعار 46 سهمًا أخرين.



واتجه صافي تعاملات المصريين وحده نحو البيع، مسجلاً 6.9 مليون جنيه، بنسبة استحواذ 81.26% من عمليات البيع والشراء على الأسهم، بينما اتجه صافي تعاملات العرب والأجانب نحو عمليات الشراء، مسجلًا 3 مليون جنيه، و 3.8 مليون جنيه على التوالي، بنسبة استحواذ 9.4%، 9.33% من التداولات.



