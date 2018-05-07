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وكيل التعليم بالأقصر يواصل جولاته على المدارس لمتابعة سير الامتحانات

الإثنين 07/مايو/2018 - 11:50 ص
وكيل التعليم بالأقصر يواصل جولاته على المدارس لمتابعة سير الامتحانات
من التفقد
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طاهر الحساني
 
واصل طه بخيت وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، جولاته لتفقد سير امتحانات المرحلتين الإعدادية والثانوية بعدد من مدارس المحافظة. 

وتفقد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، اليوم الإثنين، مدارس أرمنت الإعدادية بنات، مدرسة الحديثة الإعدادية بنين، وأرمنت الثانوية بنات.

وأوضح بخيت مدى سير الامتحانات بشكل جيد، ومجيئ الأسئلة في مستوى الطلاب ومن داخل المناهج الدراسية المطبوعة في كتب الوزارة، لافتًا إلى عدم وجود شكاوى من الطلاب.
المزيد عن: وكيل التعليم بالأقصر سير الامتحانات المدارس
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