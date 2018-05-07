تفاصيل المؤتمر الصحفي لفنان العرب محمد عبده وأنغام (صور)

أقيم مساء أمس المؤتمر الصحفي الضخم لفنان العرب محمد عبده والفنانة انغام بحضور المايسترو هاني فرحات وخالد أبو منذر المشرف علي اعمال الموسيقار طلال.





في البداية كشف فنان العرب عن أسباب عدم غنائه باللهجة المصرية، مؤكداً أنه لا يجيد تقليد اللهجات ، موكداً على أن اللهجة المصرية بمثابة اللغة العالمية الثانية من حيث الانتشار بعد اللغة الإنجليزية، خاصة أنه على من يريد تعلم اللغة العربية التحدث باللهجة المصرية أولاً.





وقال فنان العرب إن مصر هي بلد الفن الأولى في الوطن العربي، وإنها سبب نجاح كل المطربين المتواجدين حالياً على الساحة الفنية ، وانه قدم لمصر اغاني وطنية في أول حفل بعد عبور الجيش المصري القناة وتحقيق النصر على العدو عام ١٩٧٣، فقدمت أغنية (أسمر عبر)، وكانت للرئيس محمد أنور السادات ثم قدمت أيضا أغنية (رفرف يا طير) ولا اعرف لماذا لا تذاع حاليا ، لكن قلبي مع مصر وجيشها وشعبها.





وعن تعاونه مع الموسيقار الكبير طلال ردّ قائلا: "تعاوني مع الموسيقار طلال بدأ منذ 29 عامًا، في ألبوم "يا هلا بالطيب الغالي"، مؤكدًا أن استمراره كملحن بكل هذه القوة يعني أنه فنان لا ينضب أبدًا، وأن لديه الكثير ليقدمه للفن والموسيقى العربية، وطيلة سنوات التعاون مع "طلال" قدمنا سويًّا مجموعة من أجمل وأروع الأغنيات، وأهم ما يميز طلال هو حرصه الشديد وتأكيده الهوية الفنية السعودية، وأن يضع الفن السعودي في منافسة مع كافة الفنون العربية الآخري.





وأضاف "عبده": "أنني احرص دائما على تقديم حفل سنوي في مصر وهذا العام تشاركني الفنانة أنغام، على مسرح الأوبرا يوم الأربعاء القادم" الفنانة أنغام دخلت وجدان الشعب والمستمع الخليجي بالأغنية الخليجية وخصوصا النساء، لأنها كانت تغني أغان خاصة بالنساء، وشخصيًا أنا أحب صوت أنغام، وأعشقه، وهي أيضا تواكبني في اللون الغنائي الكلاسيكي، وهي خير صوت يمثل مصر في الدول العربية".





من ناحيتها أعربت الفنانة أنغام عن آمالها بأن يسعد الجمهور المصري والعربي بالحفل وبما ستقدمه بصحبة فنان العرب محمد عبده في الحفل الذي سيقام بدار الاوبرا المصرية.





مؤكده على أن هذا الحفل يعد تكريما لها وان وقوفها الي جانب الفنان الكبير محمد عبده يعد شرفا كبيرا لها.





وأضافت أنغام، هنا ستقوم بغناء مجموعة من الأغاني الخليجية المتميزة للموسيقار طلال وأنها ستقدم ايضا أغنية للفنانة الكبيرة نجاة من ألحان الموسيقار طلال ولم يسبق لها غنائها علي المسرح من قبل.





من ناحيته أكد خالد أبو منذر المشرف العام علي إنتاج الموسيقار "طلال": أن التعاون المستمر بين فنان العرب محمد عبده، والموسيقار طلال ممتد لعشرات السنين، وأن الألبوم "عمري نهر" يعتبر مرحلة مهمة في التعاون المثمر بينهما، واستمرارًا لتثبيت نمط جديد للأغنية السعودية، الالبوم يضم عشرة أغاني جميعها من تلحين الموسيقار طلال، والذي ساهم من خلالها في الاحتفاظ بالحداثة والتجديد داخل الأغنية السعودية بشكل خاص والأغنية العربية الخليجية بشكل عام.







