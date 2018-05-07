قيادي حزبي: تعداد الكتل الحزبية داخل البرلمان "وهمية"

أكد القيادي بحزب حماة الوطن، المهندس داكر عبد اللاه، أن تمثيل الأحزاب السياسية بعدد مقاعدها داخل قبة البرلمان لا يعبر بشكل عادل على تواجدها فى الشارع المصرى، واصفا أعداد الكتل الحزبية داخل البرلمان "وهمية" ولا تمثل الشارع المصرى بشكل حقيقى.





وطالب عبد اللاه، كافة الأحزاب السياسية التى لها تمثيل كبير فى البرلمان بالسعى نحو تحقيق تواجد حقيقى فى الشارع المصرى على أرض الواقع، والسعى لخلق كوادر سياسية جديد تكون مؤهلة لتسلم القيادة فى الفترة المقبلة، مشيرا بأن الأحزاب تتواجد فى الشارع وقت الانتخابات فقط لجلب أصوات الناخبين.





وقال القيادى بحزب حماة الوطن، إن "الغرض الرئيسى من الأحزاب السياسية هو العمل كوسيط سياسى بين أفراد الشعب ومؤسسات الدولة، بالإضافة إلى صياغة احتياجات ومشاكل المواطنين وطرح مقترحات لحلها وتقديمها إلى الجهات الحكومية بصورة قانونية، بجانب تنظيم أنشطة توعية وتثقيف للشباب فى إطار حلق كوارد جديد".





وأشار إلى أن أغلب الأحزاب السياسية فى مصر تتبنى أنشطة ريعية من المفترض أن تقوم بها الجمعيات الخيرية، بعيدا عن الأغراض الأساسية المعروفة عالميا للأحزاب السياسية.



