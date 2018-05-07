عرض مسلسل "هارون الرشيد" على هذه القنوات الفضائية

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "هارون الرشيد" الأفيش الرسمي للعمل، لتشويق الجمهور قبل طرحه على الشاشات الصغيرة في الشهر الكريم، ويعرض المسلسل في شهر رمضان المقبل على شاشة روتانا خليجية، كما تبحث الشركة التعاقد مع فضائيات أخرى لعرض المسلسل من خلالها.





العمل تدور أحداثه حول عدة أقسام، وهي مرحلة ما قبل وصول هارون الرشيد إلى السلطة، حيث يستدعيه أخوه الهادي ويريد عزله قبل أن تتدخل الخيزران والدة هارون، والثانية تستعرض فترة هارون منذ توليه الحكم إلى وفاته، ويرصد الحضارة العربية وتعامله مع المحيطين به ومع صراعات القصر والمؤامرات والدسائس التي كانت تحاك ضده.





كما يكشف العمل أيضًا الصراعات للظفر بقلب الرشيد، وكذلك الصراع مع زبيدة التي أرادت تولية ابنها الحكم.





"هارون الرشيد" بطولة قصي خولي، عابد فهد، حبيب غلوم، عبد المحسن النمر، ياسر المصري، كندا حنا، أسيل عمران، سمر سامي، ديما الحايك، ديمة بياعة، ومن تأليف عثمان جحا، وإخراج عبد الباري أبو الخير.