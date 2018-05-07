"#تونس_الآمنة_إنتخبت".. هاشتاغ من الداخلية لتحية رجال الأمن

أطلقت وزارة الداخلية التونسية يوم أمس الأحد 6 ماي 2018 إثر ختام عملية الإقتراع بكافة الدوائر البلدية الجمهورية التونسية، هاشتاغ "#تونس_الآمنة_إنتخبت"، حيث صرح العميد خليفة الشيباني الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، بأن "#تونس_الآمنة_إنتخبت" بمثابة تحية من الداخلية للأمنيين المساهمين في نجاح تنظيم الإنتخابات البلدية.



