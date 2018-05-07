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"#تونس_الآمنة_إنتخبت".. هاشتاغ من الداخلية لتحية رجال الأمن

الإثنين 07/مايو/2018 - 11:40 ص
#تونس_الآمنة_إنتخبت.. هاشتاغ من الداخلية لتحية رجال الأمن
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مروى الجلاصي
 
أطلقت وزارة الداخلية التونسية يوم أمس الأحد 6 ماي 2018 إثر ختام عملية الإقتراع بكافة الدوائر البلدية الجمهورية التونسية، هاشتاغ "#تونس_الآمنة_إنتخبت"، حيث صرح العميد خليفة الشيباني الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، بأن "#تونس_الآمنة_إنتخبت" بمثابة تحية من الداخلية للأمنيين المساهمين في نجاح تنظيم الإنتخابات البلدية.

و يذكر أن التونسيين، قاموا بالإقتراع يوم أمس الأحد 6 ماي 2018 لاختيار ممثليهم بالمجالس البلدية، في حين سيتم مساء اليوم أو صباح يوم الغد الإعلان عن النتائج الرسمية للإنتخابات البلدية، من بعد الثتبت من سلامة المحاضر وسلامة كافة الإجراءات.
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