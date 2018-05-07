وزيرة التخطيط تكلف شريفة شريف بإدارة المعهد القومى للإدارة

أصدرت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ورئيس مجلس أمناء المعهد القومى للإدارة قرارا بتعيين شريفة شريف مديرا تنفيذيا للمعهد القومى للإدارة، بالإضافة إلى عملها كرئيس مركز الحوكمة بوزارة التخطيط.



وتمنت وزيرة التخطيط كل التوفيق للدكتورة شريفة الشريف فى مهمتها الجديدة واصفة اياها بأنها مهمة ليست سهلة قائلة:" إن الاستثمار في البشر هو أغلي أنواع الاستثمار ونضع نصب أعيننا المنظومة التدريبية وبناء القدرات والمهارات بما يضمن رفع كفاءة الجهاز الاداري من أجل دعم تحقيق التنمية المستدامة التى نصبوا إليها".



ومن جانبها أعربت شريف الشريف عن شكرها وتقديرها لثقة هالة السعيد، متمنية التوفيق فى مجال عمل المعهد من دعم وتنميـــــة القـدرات البشـريــــة وتطويـر خدمات نظم المعلومات وإدارة الأعمال، فضلا عن دعم ورفع كفاءة الجهاز الاداري للدولة من خلال أعمال الاستشارات والدعم الفنى التى يقدمها المعهد لمختلف قطاعات الدولة.

يذكر أن شريف الشريف حاصلة على درجة البكالوريوس عام 1987 والماجيستير في الادارة العامة من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وعلي الدبلومة الأمريكية الثانوية من الكلية الأمريكية بالقاهرة، وعلي درجة الدكتوراه من جامعة ساسكس بإنجلترا، وعملت بالسابق رئيسا لمركز أبحاث ودراسات الإدارة العامة بكلية الاقتصاد والعلوم اليساسية جامعة القاهرة، كما عملت كأستاذ الإدارة العامة بذات الكلية، وحالياً تشغل منصب وكيل كلية لشئون البيئة والخدمة المجتمعية ورئيس قسم الإدارة العامة بكلية الإقتصاد والعلوم السياسية جامعة المستقبل.



و شريفة لها خبرة لأكثر من خمسه عشر عاماً فى تدريس عدة مجالات منها الإدارة العامة، الموارد الادارية، المسئولية الإجتماعية للشركات، التنمية المستدامة، ريادة الأعمال الإجتماعية، الإدارة البيئية، ودراسات النوع والحوكمة، كما أنها قامت بنشر أكثر من عشرين بحثاً ومقالاً فى الدوريات والمجلات المحلية والدولية فى المجالات ذات الصلة بتخصصاتها.



وحصلت الشريف علي عدة جوائز منها جائزة الشرف العليا للآداء المتميز بالعلوم الإجتماعية من الكلية الأمريكية الثانوية بالقاهرة، منحة مساعد مدرس لبرنامج الماجستير فى الإداره العامة من الجامعة الأمريكية، منحة Chevening الدراسية إلى المملكة المتحدة من 1995-2000، شهادة تقديرلتحقيق أعلى تقييم طلابى بكلية الإقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة 2007 -2009 و 2015- 2016، وشهادة تقديرلتحقيق أعلى تقييم طلابى بكلية إدارة الأعمال بالكلية الكندية الدولية بالقاهرة 2010 – 2013.



وأشرفت شريفة علي عدد 35 رساله ماجستير و 25 رسالة دكتوراه فى مجال الإدارة العامة بقسم الإدارة العامة بكلية الإقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، وعلى عدد 10 رسائل دكتوراه فى الإدارة من معهد الأبحاث والدراسات العربية، وعدد 15 رسالة دكتوراة من أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، كما اشرفت على رسالتين دكتوراة من قسم الدراسات الأورومتوسطية بكلية الإقتصاد و العلوم السياسية جامعة القاهرة، وهى عضو برنامج الشراكة بين جامعة سنسيناتى بالولايات المتحدة الأمريكية وجامعة المستقبل وعضو لجنة جودة التعليم بجامعة المستقبل (2017- الآن)، ومنسق برنامج الشراكة بين كلية الإقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة و جامعة George Mason بالولايات المتحدة الأمريكية (2016 – الآن)، وعضو فريق عمل بناء القدرات لبرنامج ماجستير النوع والتنميه بين جامعة القاهرة وجامعة Brighton, U.K University of Sussex من خلال التدريس و تطوير المناهج الدراسية (2015- الآن).