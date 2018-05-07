الإعدام لمتهم اغتصب ربة منزل تحت تهديد السلاح الناري بالقناطر

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، اليوم الأثنين، برئاسة المستشار محمد نصر الدين بركات رئيس الدائرة، وعضوية المستشارين ممدوح السيد، وأشرف جمال الدين بأمانة سر عماد حلمي بإعدام متهم باغتصاب ربة منزل تحت تهديد السلاح الناري بقرية بالقناطر الخيرية.



ترجع وقائع القضية إلى منتصف العام الماضي، عندما تلقى النقيب أحمد عبدالغنى معاون مباحث مركز القناطر الخيرية، بلاغا من الأهالي باقتحام شخص مسلح باقتحام شقة سكنية واغتصاب ربة منزل "28 عاما ".



أخطر اللواء محمد الألفي مدير إدارة البحث الجنائي بالواقعة، وجرى تشكيل فريق بحث أشرف عليه العميد حسام الحسيني رئيس مباحث القليوبية، وتوصلت التحريات إلى أن المتهم يدعى "س. أ. س"، 27 سنة، عاطل، استغل عدم وجود عامل في منزله لعمله ليلا بأحد المصانع وطرق باب منزله، وعندما فتحت زوجة العامل المجني عليها الباب هددها بسلاح ناري، أمام أطفالها وتناوب اغتصابها بوحشية، وتركها وفر هاربًا وعندما استغاثت بالجيران أسرعوا وراءه ولكنهم لم يلحقوا به.



وتمكنت أجهزة الأمن من القبض عليه وبحوزته السلاح الناري، واعترف بارتكاب الواقعة، وحرر المحضر اللازم، وأحيل للنيابة التي أمرت بحبسه وتقديمه للمحاكمة التي قضت بحكمها السابق

