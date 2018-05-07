4 أسرار حول برنامج رامز جلال في رمضان.. تعرف عليها

"رامز تحت الصفر"، عنوان برنامج جديد للفنان المشاكس رامز جلال يدخل به السباق الرمضاني المقبل، ضمن سلسله البرامج التي قدمها خلال السنوات الماضية، والتي فضلها البعض فيما أثارت غضب الآخرين.

سر الدب القطبي والنمر

وكشفت الصفحة الرسمية لقناة Mbc مصر عن الصورة الدعائية لبرنامج رامز جلال "رامز تحت الصفر" المقرر عرضه في رمضان 2018، ويظهر رامز جلال في الصورة يقف بين دب قطبي ونمر في أجواء جليدية.

البرومو الدعائي كشف عن أن رامز جلال سوف يخرج لضحاياه هذا العام من قلب دب قطبي أو نمر، مثلما ما حدث العام الماضي وخرج من جسم حيوان غريب، كما يؤكد البرومو أن تصوير البرنامج سوف يكون في أحد الأماكن الجليدية بالقطب الجنوبي.

فكرة برنامج رامز جلال

وتدور فكرة البرنامج المقلب الجديد حول أن تقف سيارة الضحية الضيف في الثلج، ومن ثم لا تستطيع التحرك ثم يحيط بالسيارة مجموعة من الذئاب، ثم يظهر رامز جلال فى نهاية المقلب من داخل دب قطبي.

وتعتمد فكرة البرنامج على إقناع الضيوف بالسفر إلى روسيا من المشاركة في برنامج رياضي عن البطولة، ويصور الضيوف الحلقة فى الثلج، وبعد فزع الضيف وخوفه يخرج له رامز فى هيئة "دب" وهو الحيوان المنتشر فى روسيا، ويخرج منه ليكشف عنه شخصيته للضيوف.

حقيقة مشاركة محمد عبده

وتردد في الفترة السابقة معلومات حول أن النجم السعودي محمد عبده سيشارك في البرنامج، إلا أنه نفي تمامًا صحة الأقاويل التي ترددت خلال الفترة الأخيرة عن وجود مفاوضات معه للظهور في البرنامج، مشيرًا إلي إنه يعتكف في رمضان ولا يقوم بأي شئ أخر سوى ذلك، ولا يعرف سبباً لانتشار مثل هذة الأقاويل خلال الفترة الأخيرة.

أشهر ضيوف البرنامج

ويشهد برنامج رامز هذا العام ظهور النجمة شيرين عبد الوهاب والممثلة ياسمين صبرى والفنان محمد ثروت وأيضاً غادة عبد الرازق وعدد آخر من الفنانين ونجوم الرياضة.